Bärlauch - der Duft des Frühlings - BILD

Bad Radkersburg (ots) -Wenn der würzige Geruch von Knoblauch in der Luft liegt, ist klar- der Frühling ist da und mit ihm der Bärlauch. Über 25 km erstrecktsich der südsteirische Bärlauchgürtel von Mureck bis nach BadRadkersburg und macht mit seinem Duft Appetit auf das grüneWildgemüse.Regionales Super-Food26 Wirte entlang des Bärlauchgürtels verschreiben sich im Frühlingganz dem "Waldknoblauch", wie der gesunde Frühlingsbote genannt wird.Was schätzt Küchenchefin Cornelia Kollmanitsch so am Bärlauch? "Dassman einfach weiß, was man hat. Er wächst bei uns direkt vor der Tür,wild in den Murauen. Da kommen keine Chemikalien dran", so dieKöchin, die das Restaurant "Zum Lindenhof" mit ihren Schwesternführt. Nicht nur, dass der Bärlauch unbehandelt ist, die grünenBlätter haben einiges zu bieten. Bärlauch senkt den Blutdruck, regtStoffwechsel und Durchblutung an und liefert wichtiges Vitamin C. Mitso einem Kraftspender startet man bestens gerüstet in den Frühling."Viele Gäste trauen sich nicht, den wilden Bärlauch zu pflücken,weil man immer wieder von Verwechslungen mit giftigen Maiglöckchenliest", so Kollmanitsch. Dabei ist das Sammeln von Bärlauch auch fürLaien mit einem kleinen Trick ganz unkompliziert und sicher. Einfachan den geschmeidigen Blättern reiben. Nimmt man dann denunverwechselbaren Knoblauchduft wahr, handelt es sich eindeutig umBärlauch, den man gefahrlos genießen kann.Kreative Variationen tischen die Bad Radkersburger Bärlauchköcheauf. Wie wäre es mit dem Lieblingsgericht von Cornelia Kollmanitsch:gebackene Bärlauchpalatschinken gefüllt mit Bärlauchtopfen? Werselbst den Kochlöffel schwingen möchte, findet Anregungen in derBärlauch-Fibel oder im Kochbuch mit Lieblingsrezepten derBärlauchköche.Bewegender GenussNur gut, dass sich Genuss und Bewegung in der Region BadRadkersburg perfekt kombinieren lassen: etwa beim Radeln, Golfen, beiWeinwanderungen oder beim Bummeln durch die historische Thermenstadt.Entspannung pur bietet das besondere Thermalwasser der Parktherme BadRadkersburg. Das 36 Grad heiße Wasser fördert nachweislich denStressabbau und macht frühlingsfit.