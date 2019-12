Erfurt (ots) - Was tun, wenn der Traum, im Urlaub die Lieblingstiere in freierNatur zu sehen, in weite Ferne rückt? Jip beschließt, auf eigene Faust Bären zuentdecken und begibt sich auf einen Roadtrip durch die USA. In "HauptsacheBären!" erwartet die KiKA-Zuschauer*innen am 27. Dezember um 13:30 Uhr einrasantes Film-Abenteuer für die ganze Familie.Für die acht Jahre alte Jip geht ein Traum in Erfüllung: Endlich reist sie alsgrößter Bären-Fan der Welt mit ihrer Familie nach Amerika, um echte Bären zusehen. Dort angekommen wird der Familie allerdings klar, dass Abenteuerurlaubenicht jedermanns Sache sind. Als ihre Eltern beschließen, doch lieber einengeruhsamen Campingurlaub zu machen und den Besuch bei den Bären ausfallen zulassen, macht sich Jip alleine auf den Weg. Auf ihrer Odyssee zum Wildreservatlernt sie einige seltsame Typen kennen, doch schlägt sich in jeder Situationtapfer. Ihre Eltern merken schnell, dass sich ihre Tochter davon gemacht hat undversuchen verzweifelt, sie einzuholen. Doch erst kurz vor dem Ziel merkt Jip,dass sie die Hilfe ihrer Familie dringend gebrauchen kann.KiKA zeigt die niederländische Abenteuerkomödie am 27. Dezember um 13:30 Uhr undim KiKA-Player. Verantwortlicher Redakteur beim NDR ist Holger Hermesmeyer.Weitere Informationen und Fotos sind in der KiKA-Presselounge unterkika-presse.de abrufbar. Registrierte Nutzer*innen finden den Film zur Ansichtauf www.kika-presse.de im Bereich "Presse Plus".Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kika-presse@kika.dekika-presse.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6535/4476541OTS: Der Kinderkanal ARD/ZDFOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell