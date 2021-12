Baerbock spricht mit russischem Kollegen über Ukraine

STOCKHOLM (dpa-AFX) - Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hat ihren russischen Amtskollegen Sergej Lawrow erneut davor gewarnt, die Grenze der Ukraine zu verletzen. Die territoriale Integrität der Ukraine dürfe nicht verletzt werden, twitterte Baerbock am Dienstag nach einem Telefonat mit Lawrow. "Wollen ehrlichen & offenen Austausch", so Baerbock. Man brauche Fortschritte im Normandie-Format. Dabei vermitteln Deutschland und Frankreich zwischen der Ukraine und Russland im seit 2014 währenden Konflikt in der ukrainischen Industrieregion Donbass. Themen des Gespräch von Baerbock mit Lawrow seien zudem die Themen Visafreiheit für junge Russinnen und Russen sowie die Zusammenarbeit bei der Wasserstofftechnologie gewesen./bk/DP/nas