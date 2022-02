Baerbock reist erstmals in Nahen Osten

BERLIN (dpa-AFX) - Außenministerin Annalena Baerbock bricht am Mittwoch zu einer mehrtägigen Nahost-Reise auf, ihrem Antrittsbesuch in der Region. Stationen sind Israel, die Palästinensergebiete, Jordanien und Ägypten. In Israel trifft die Grünen-Politikerin am Donnerstag Außenminister Jair Lapid. Zum Gedenken an die von Nazi-Deutschland ermordeten sechs Millionen Jüdinnen und Juden will sie in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem einen Kranz niederlegen.

Die Reise dient nach Angaben eines Ministeriumssprechers dem Austausch zu allen bilateralen und regionalen Themen wie dem Nahost-Friedensprozess. Zudem sollen neue Formen der Zusammenarbeit im Bereich Klima ausgelotet werden. Ägypten wird im kommenden November die diesjährige Weltklimakonferenz ausrichten./sk/DP/he