Baerbock fordert sozialverträglichen Ausstiegsplan aus der Braunkohle

Berlin (ots) - Die Spitzenkandidatin der Brandenburger Grünen fürdie Bundestagswahl, Annalena Baerbock, fordert einensozialverträglichen Plan für den Ausstieg aus der Braunkohle.Auch sie sorge sich um die Arbeitsplätze in der Lausitz, sagteBaerbock am Mittwoch im RBB-Inforadio. "Wir müssen ganz offen undehrlich über die Zukunft der Lausitz, über die Zukunft der Kohlediskutieren, weil nach dem Pariser Klimavertrag klar ist: Wir müssenaus der Kohle aussteigen."Baerbock bekräftigte ihre Forderung nach einer Art Staatsvertrag -wie beim Umzug der Bundesregierung von Bonn nach Berlin. Es müsseverbindliche Zusagen geben, um den Strukturwandel in der Regionsozialverträglich zu gestalten. Es dürfe keinen radikalen Bruchgeben. Es gebe noch viele offene Fragen, zum Beispiel, ob der neueInvestor die Region verlasse, wenn sich bei der Kohle etwas ändere."Das wäre wirklich fatal für die Beschäftigten." Man dürfe aber nichtden Klimaschutz zugunsten der Arbeitsplätze vernachlässigen. Es geheum die Gesundheit der Menschen.Baerbock reagierte damit auf Pläne der rot-roten Landesregierung,von den selbstgesteckten Klimaschutzzielen abzurücken.