Baerbock in Sarajevo - Regionale Spannungen im Mittelpunkt

SARAJEVO (dpa-AFX) - Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine berät Außenministerin Annalena Baerbock von diesem Donnerstag an bei einer Reise auf den Westbalkan über den Abbau der Spannungen in der dortigen Region.

In Sarajevo, der Hauptstadt von Bosnien-Herzegowina, will Baerbock nach Angaben einer Sprecherin des Auswärtigen Amtes zunächst (7.30 Uhr) ihre Amtskollegin Bisera Turkovic treffen. Später ist ein Gespräch mit dem Hohen Repräsentanten der Internationalen Gemeinschaft geplant, dem früheren CSU-Bundespolitiker Christian Schmidt. Schmidt hatte kürzlich angesichts von nationalistischen Tendenzen der Serbenführers Milorad Dodik vor einer Spaltung des Landes gewarnt und Sanktionen der EU ins Gespräch gebracht. Zudem müssten Finanzhilfen für das Land an Bedingungen geknüpft werden.

Baerbock will sich auch mit Vertreterinnen der Opferorganisation "Mütter von Srebrenica" treffen. Beim Völkermord von Srebrenica im Bosnien-Krieg hatten serbische Truppen 1995 die dortige UN-Schutzzone überrannt und anschließend mehr als 8000 bosnisch-muslimische Männer und Jungen ermordet. Das Massaker gilt als schlimmstes Kriegsverbrechen seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa.

Am Donnerstagnachmittag wollte Baerbock in Pristina, der Hauptstadt des Kosovos, mit Präsidentin Vjosa Osmani und Ministerpräsident Albin Kurti zusammenkommen. Zudem war ein Gespräch mit Vertretern der Nato-Mission KFOR sowie mit Soldatinnen und Soldaten des deutschen Einsatzkontingentes geplant. Im Rahmen der KFOR-Mission können bis zu 400 deutsche Einsatzkräfte ins Kosovo geschickt werden. Derzeit sollen rund 70 Bundeswehrsoldaten die öffentliche Ordnung in dem Land sichern und den Aufbau einer zivilen Friedensordnung unterstützen./bk/gm/DP/ngu