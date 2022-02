Baerbock in Kiew - Gespräche mit Selenskyj und Kuleba

BERLIN (dpa-AFX) - Außenministerin Annalena Baerbock reist an diesem Montag (ca. 11.30 Uhr) zum zweiten Mal innerhalb von drei Wochen zu Vermittlungsbemühungen in der Krise zwischen Russland und der Ukraine nach Kiew. Während Kanzler Olaf Scholz (SPD) zum Antrittsbesuch bei US-Präsident Joe Biden in Washington ist, will die Grünen-Politikerin in der ukrainischen Hauptstadt Staatschef Wolodymyr Selenskyj und Außenminister Dmytro Kuleba treffen. Baerbock hatte mit beiden schon am 17. Januar gesprochen. Mit Spannung wird erwartet, wie sie sich zu der jüngsten ukrainischen Liste mit Waffenwünschen äußert. Die Bundesregierung lehnt solche Lieferungen in Krisengebiete bisher strikt ab.

Vor den Gesprächen will Baerbock in Kiew die Holodomor-Gedenkstätte besuchen, die an die Opfer der großen Hungersnot (Ukrainisch "Holodomor") von 1932 und 1933 erinnert. Bei der Hungersnot waren mehrere Millionen Menschen gestorben. Am Abend ist der Besuch eines Militärkrankenhauses in Kiew geplant, das maßgeblich von Deutschland finanziert wird. Anschließend will Baerbock in den Osten der Ukraine reisen, wo am Dienstag ein Besuch der Frontlinie zwischen ukrainischen Regierungstruppen und den von Russland unterstützten Separatisten im Konfliktgebiet Donbass geplant ist./bk/DP/nas