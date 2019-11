Baerbock: Grundrente sollte es schon ab 30 Beitragsjahren geben

BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen haben die Einigung von Union und SPD zur Grundrente begrüßt, wünschen sich aber Änderungen.



Rentner sollten schon nach 30 Jahren, die sie in die Rentenkasse eingezahlt haben, Anspruch auf eine Grundrente haben, sagte Grünen-Chefin Annalena Baerbock am Montag in Berlin. Insbesondere Frauen in Westdeutschland kämen nicht auf die von der großen Koalition vereinbarten 35 Jahre. "Frauen sind aber eine große Gruppe mit Blick auf die Altersarmut."

Es sei grundsätzlich gut, dass ein Kompromiss gelungen sei, sagte Baerbock. Wenn man ins Detail gehe, werde aber deutlich, dass es noch viele offene Fragen gebe. "Deswegen muss dringend geklärt werden, wie diese Grundrente dann auch automatisch und unbürokratisch an Rentnerinnen und Rentner ausgezahlt werden kann", forderte sie. Derzeit beantragten viele Rentner keine Grundsicherung, obwohl sie darauf Anspruch hätten.

Über die Grundrente hatten Union und SPD lange gestritten. Nach dem Kompromiss der Koalitionsspitzen sollen Rentner, die 35 Jahre lang in die Rentenkasse eingezahlt haben, aber dennoch eine sehr niedrige Rente bekommen, ab 2021 einen Zuschlag erhalten. Ihre Rente soll damit 10 Prozent über dem Niveau der Grundsicherung liegen. Geplant ist eine umfassende Einkommensprüfung./ted/DP/jha