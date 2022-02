Baerbock: Entsandtes Botschaftspersonal aus Kiew abgezogen

BERLIN (dpa-AFX) - Das Auswärtige Amt lässt zunächst offen, wann und wo die wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine geschlossene Botschaft in Kiew die Arbeit wieder aufnimmt. Sie habe am Mittwochabend entschieden, "dass das noch verbliebene entsandte Personal der deutschen Botschaft in Kiew aus Sicherheitsgründen abgezogen wurde", sagte Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) am Donnerstag nach einer Sitzung des Krisenstabs im Auswärtigen Amt in Berlin. Man werde lageabhängig entscheiden, ob die Botschaft ihre Arbeit vorübergehend von Lwiw (Lemberg) oder von anderswo aufnehmen könne, ergänzte sie.

Baerbock hatte bereits vor knapp zwei Wochen entschieden, das Personal der Botschaft in Kiew zu reduzieren. So waren schon damals auch die Familienangehörigen des Botschaftspersonals aufgerufen worden, das Land zu verlassen./bk/sk/mfi/DP/eas