Mainz (ots) -Eine fantastische Reise: Ab 14. Oktober 2018, sonntags ab 6.45Uhr, ist Bär "PETZI" im ZDF mit seinen Freunden auf den siebenWeltmeeren unterwegs. Die 3D-Animationsserie basiert auf einerdänischen Comic-Reihe der 1950er Jahre sowie nachfolgendenKinderbüchern und wird in 26 eigenständigen Geschichten für Vor- undGrundschulkinder neu erzählt.Der kleine Bär Petzi ist der Held der Abenteuergeschichten. Ihmzur Seite stehen Pingo, der Pinguin, Pelle, der Pelikan, und Seebär,der Kapitän des Motorschiffes "Mary". Die vier begegnen auf ihrerFahrt vielen liebenswerten Tieren, die in so großen Problemenstecken, dass ihnen die Freunde hilfreich zur Seite stehen müssen.Ebenso geraten Petzi und seine Freunde wiederholt in Schwierigkeiten,bei deren Bewältigung sie eine Menge über sich und andere lernen."PETZI" ist eine Produktion von Studio Soi/Ludwigsburg inZusammenarbeit mit dem ZDF. Alle Folgen sind nach Ausstrahlung aufzdftivi.de und in der ZDFtivi-App abrufbar.