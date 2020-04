Bäckerhandwerk: Zahl der Betriebe könnte in Deutschland deutlich sinken

BERLIN (dpa-AFX) - Das Bäckerhandwerk in Deutschland befürchtet zahlreiche Betriebsaufgaben infolge der Corona-Krise, obwohl Bäckereien weiter Brot, Kuchen und andere Produkte verkaufen dürfen.



"Wir erleben in diesen Krisenzeiten einen großen Zuspruch der Menschen in Deutschland. Der ist allerdings auch nötig, wenn wir bei der Zahl der Betriebe und der Beschäftigten im nächsten Jahr nicht zweistellige Minus-Zahlen sehen wollen", warnte der Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Bäckerhandwerks, Michael Wippler, am Montag.

Hart trifft es dem Verband zufolge unter anderem Betriebe mit einem Café. Cafés sind wegen der Virus-Pandemie geschlossen. Ein Teil des Umsatzes fällt damit weg. Bäckereien in Tourismusregionen, an Flughäfen oder Bahnhöfen verzeichneten ebenfalls deutliche Umsatzrückgänge.

Im vergangenen Jahr setzte sich der anhaltende Konzentrationsprozess in der Branche fort. Die Zahl der Betriebe verringerte sich nach Angaben des Zentralverbandes um vier Prozent auf 10 491. Die Zahl der Beschäftigten sank leicht um 1,6 Prozent auf rund 266 000 Mitarbeiter. Der Umsatz stieg dagegen um 3,7 Prozent auf 15,22 Milliarden Euro./mar/DP/jha