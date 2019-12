Köln (ots) - Neues Jahr, neue Liebe: "Der Bachelor" startet in die zehnte Runde.Ab Mittwoch, 8. Januar 2020, 20.15 Uhr wird der Liebeskampf eröffnet,schlagkräftiger denn je, denn mit Sebastian Preuss aus München steigt diesmalein waschechter Kickbox-Profi in Ring. 22 flirtwillige und kampfbereite Ladyssind nach Mexiko gereist, um den 29-Jährigen mit Amors Pfeil zu treffen -bestenfalls mitten ins Herz. Von Augenoptikerin bis Zollbeamtin: Sie allenwollen den Bachelor! Wir stellen die Frauen vor:Anna, 27, Restaurant- und Eventmanagerin aus Leimen: "An kleinen Gesten erkenntman ein großes Herz" Ein Mann, um das Leben zu teilen und gemeinsam alt zuwerden, danach sucht die 27-jährige Anna mit Wurzeln in Sri Lanka. Seit einemJahr ist Anna bereits Single und blickt auf drei Beziehungen zurück, die wegenunterschiedlicher Zukunftsvorstellungen in die Brüche gingen.Birgit, 27, Geschäftsführerin eines Start-Ups aus Seitenstetten (Österr.): "EinTag ohne Sport ist ein verlorener Tag" Zielstrebigkeit und Disziplin: Das sindselbsternannten Stärken der selbstbewussten Geschäftsführerin eines GetränkeStart-Up. Birgit ist fünf Jahren Single, Kompromisse will die Österreicherinauch bei der Partnersuche nicht machen!Denise-Jessica, 26, Tennis Coach aus München: "Ein perfektes Date braucht denperfekten Mann" Tennis- statt Handtasche und eine Schwäche für Dirndl: Das istDenise-Jessica. Den Traum von der Karriere im Profitennis musste die 26-Jährigean den Nagel hängen, dafür arbeitet sie heute als Tennis Coach. Seit zwei Jahrenist sie Single. Herz statt Ass in Mexiko?Desiree, 27, Cross Media Managerin aus München: "Hab' Sonne im Herzen und glaubean Wunder, Liebe und Glück" In São Paulo geboren, hat die in Ravensburgaufgewachsene 27-Jährige viel Temperament und Rhythmusgefühl. Kein Wunder, dassTanzen und Singen zu ihren großen Leidenschaften zählen. Desiree ist seit zweiJahren Single, deshalb nimmt sie ihr Glück jetzt selbst in die Hand.Diana, 22, Studentin Journalismus aus Köln: "Wenn jemand zu krass auf michsteht, bin ich raus" Mit ihren 22 Jahren ist Diana zwar die Jüngste imBachelor-Bunde, bringt jedoch jede Menge Selbstvertrauen mit in dieFrauen-Villa. Die Kölnerin befindet sich im Endspurt ihresJournalismus-Studiums. In Mexiko setzt die abergläubische Brünette, seit 2Jahren Single, auch aufs Schicksal.Isabelle, 28, Studentin Lehramt aus Ludwigshafen: "Eine richtige Flirttechnikhab ich eigentlich nicht ..." Wer Isabelle begegnet, sieht meist doppelt: Die28-Jährige und ihre Zwillingsschwester Laureen begeben sich gemeinsam auf dasAbenteuer Bachelor - mit dem Risiko, dass er gleichzeitig eine lieben lernt undder anderen das Herz bricht. Wird Sebastian bei den Zwillingsschwestern denÜberblick behalten?Jennifer R., 24, Versicherungskauffrau aus Köln: "Tinder war auch nicht dasRichtige für mich ..." Blonde lange Haare, ein strahlendes Lächeln und dazu wasim Köpfchen: Kein Wunder, dass Jenni nicht nur als Versicherungskauffrau,sondern auch als VIP Hostess beim 1. FC Köln eine gute Figur macht. Mit einemplumpen Flirtspruch kommt man(n) bei der 24-Jährigen allerdings nicht weit:Jenni, seit einem Jahr Single, ist eine Frau, die sich lieber erobern lassenmöchte.Jenny-Fleur, 26, Bürokauffrau aus Dortmund: "Mir ist egal, was andere Leutedenken" Selbstbewusst, abenteuerlustig und perfektionistisch: So beschreibt sichJenny-Fleur. Seit drei Jahren ist die 26-Jährige schon Single - Zeit, dem einEnde zu setzen. Den Bachelor will sie deshalb nicht zuletzt mit mindestens "zweiguten Argumenten" von sich überzeugen.Jenny-Jasmin, 25, Zollbeamtin aus Köln: "Immer mit dem Herzen sehen!" Nach Außenhart und abgeklärt, aber innen feinfühlig, loyal und ein großes Herz - sobeschreibt sich Jenny-Jasmin selbst und zeigt auch im Berufsleben zwei Seiten:Die schöne Kölnerin, die seit Silvester Single ist, arbeitet als Zollbeamtin undjobbt daneben als Barkeeper im Kölner Nachtleben.Jenny S., 26, Wimpernstylistin aus Freiburg: "Ich bin kein typisches Mädchen"Bei der 26-jährigen Single-Frau stechen nicht nur das sympathische Lächeln,sondern auch die unzähligen Tattoos sofort ins Auge. Nach einem körperlichfordernden Job bei der Müllabfuhr hat sich die Freiburgerin, die seit fünfJahren als Single-Frau durchs Leben tingelt, vor einem halben Jahr alsWimpernstylistin selbstständig gemacht. Wird sie dem Bachelor schöne Augenmachen?Jenny T., 32, Tierpflegerin aus Köln: "Mich kriegt man(n) nur mit zwei Hunden"Jenny sagt: "Ich mag riskante Sachen!", fährt leidenschaftlich gerne Motorradund zählt das Feuerspucken zu ihren ungewöhnlichen Hobbys. Ihre ruhige Seitezeigt die Kölnerin im Beisein ihrer liebsten Vierbeiner: Die 32-Jährige, seitzwei Jahren Single, hält zwei französische Bulldoggen, denn als Tierpflegerinliegen ihr die Fellnasen sehr am Herzen.Jessi, 23, Content Creator aus Zug (CH): "Ich weiß, dass man sich im TVverlieben kann" Jessi ist Content Creator und keine Unbekannte: 2018 nahm siebei "Love Island" teil, blieb nach einer kurzen Liaison aber doch allein. Die23-Jährige ist seit 2 ½ Jahren Single und auf der Suche nach dem Richtigen: "Ersollte nicht kleiner sein als ich und gepflegt. Und wenn er ein Gentleman ist,hat er bei mir schon gepunktet!"Jessica, 29, Augenoptikermeisterin aus Kassel: "keine halben Sachen. Wenn, dannrichtig!" Mit ihrer Körpergröße von 1,80 m und ihren langen blonden Haaren sindJessica die Blicke der Männer sicher. Die Augenoptikermeisterin blickt bereitsauf eine 7-jährige Beziehung zurück, nun will sie ihr Glück bei "Der Bachelor"versuchen.Judith, 28, Dolmetscherin aus Köln: "Ich bin schon SEHR eifersüchtig!" Lebhaft,sinnlich und vielseitig: Das ist die 28-jährige Judith aus Köln. Die gebürtigeSpanierin mit Wurzeln in Mexiko ist alles andere als auf den Mund gefallen: Mitspanisch, katalan, deutsch, englisch, französisch und italienisch beherrscht siesechs Sprachen. Wird sie in Mexiko auch die Sprache der Liebe erlernen?Laureen, 28, Studentin Kommunikationswissenschaft aus Ludwigshafen: "Ich bin einziemlicher Serienjunkie" Laureen und ihre Zwillingsschwester Isabelle sindzusammen ein unschlagbares Team. Sie teilen nicht nur eine Wohnung und dengleichen Modestil, sondern auch einen ähnlichen Männergeschmack. Ob das doppelteLottchen beim Bachelor auch doppelt punktet?Leah, 23, Studentin Rechtswissenschaft aus Hamburg: "Bei Banalitäten bin ichraus" Leah weiß trotz ihrer jungen 23 Jahre ganz genau, was sie will und hateine klare Vorstellung von ihrer Zukunft. Dazu gehört neben dem Abschluss ihresStudiums der Rechtswissenschaft auch eine feste Partnerschaft. Nach 2 ½ JahrenSingle-Dasein würde sich der Kopfmensch gerne Hals über Kopf verlieben - undzwar in den Bachelor!Linda, 24, Studentin aus Essen: "Ich werde oft unterschätzt" Linda arbeitetneben ihrem Studium (spanisch und niederländisch) als Model und organisiertFashion Shows für niederländische Unternehmen. Seit einem Jahr ist die rassige24-Jährige Single und da Prinz Harry leider schon vergeben ist, will sie ihrenTraummann jetzt beim großen "Der Bachelor"-Abenteuer finden.Michele, 24, Kosmetikerin aus München: "Vollgas ... nicht nur in Sachen Liebe"Schneller, immer schneller: Michele ist ein echter Autofan. Sollte der Bachelorgenügend PS unter der Haube haben, sind ihm Micheles Sympathien nahezugarantiert. Apropos Haube: Die 24-Jährige, die seit knapp 2 Jahren Single ist,hat keine Lust mehr auf Freundschaft Plus, sie möchte heiraten und Kinderbekommen.Natali, 24, Schadenssachbearbeiterin aus Coburg: "Bei Männern kann ich totalschüchtern sein" Bei DSDS schaffte Natali es 2019 unter die Top 14. Jetzt möchtedie Versicherungsangestellte mit Sexyness, Intelligenz und Humor beim Bachelorpunkten. Nach vier Jahren als Single wünscht sich die rassige Brünette einenPartner mit einer offenen Denkweise, mit dem sie gemeinsam durchs Leben gehenkann.Rebecca, 26, Make-Up Artist aus Gütersloh: "Einen Astrophysiker brauche ichnicht" Rebecca arbeitet als Make-Up Artist. Um das Kinderheim ihrer Mutter inTranssylvanien zu unterstützen, leitet sie außerdem zusammen mit ihrer Schwesterein Hostel dort. Rebecca glaubt an die große Liebe und ist nach fünf JahrenSingle-Dasein bereit, diese auch gegenüber anderen Frauen zu verteidigen.Vanessa, 26, Make-up Artist aus Freiburg: "Unnötige Geschichten hab' ich satt"Die 26-jährige Vanessa mit italienischen und polnischen Wurzeln lebt mit ihrerOma zusammen in Freiburg im Breisgau. Planungen, die über eine Wochehinausgehen, machen der chaotischen Freiburgerin Angst. Ihrem zweijährigenSingledasein möchte die Baden-Württembergerin nun ein Ende setzen. Ob Sebastiangenau wie sie für jeden Spaß zu haben ist?Wioleta, 28, Model aus Münster: "Ich mag es erobert zu werden" Das Model undehemaliger Schützling von Heidi Klum hat es 2010 bei GNTM zwar nicht bis ganznach oben aufs Siegertreppchen geschafft, konnte sich aber dennoch in der hartenModelwelt durchbeißen. Seit einem halben Jahr ist die zurückhaltende WioletaSingle, auch, weil "ich es schöner finde, wenn der Mann den ersten Schrittmacht". Weitere Infos sowie Fotos rund um Sebastian und die Frauen finden Sie imNewsroom der Mediengruppe RTL: (https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de).Am Mittwoch, 8. Januar 2020 startet "Der Bachelor" um 20.15 Uhr. RTL sendet dieJubiläumsstaffel in insgesamt zehn Doppelfolgen à 120 Minuten brutto. Bei TVNOWsind die neuen Folgen jeweils 7 Tage vorab verfügbar.