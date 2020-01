Badisches Pressehaus GmbH & Co. KG in Freiburg erweitert die Geschäftsführung

Freiburg (ots) - Das Unternehmen Badisches Presshaus GmbH & Co. KG ordnet seineGeschäftsführung neu. Nach Vollzug der Übernahme der Gesellschafteranteile derHeinrich-Rombach KG durch die Poppen & Ortmann KG wurden neben dem bisherigenVerleger und Geschäftsführer Wolfgang Poppen sowie seiner Tochter Nadja Poppen,die aktuell für Personal, Recht und Kaufmännisches zuständig ist, Thomas Zehnle(bisher Vertriebsleiter) und Patrick Zürcher (bisher Geschäftsführer FreiburgerDruck) zum 1. Januar 2020 in die Geschäftsführung der Unternehmensgruppeberufen. In dieser fungiert Wolfgang Poppen als geschäftsführender Verlegerkünftig als Sprecher mit Gesamtverantwortung für die Vermarktungsstrategie derBadischen Zeitung sowie sämtlicher gesellschaftsrechtlich angebundener Firmen.Nadja Poppen verantwortet Personal und Recht sowie das neue Themenfeld"operative und strategische Kommunikation". Thomas Zehnle wird zuständig für dieVermarktungsstrategie Print und Digital mit Blick auf Privatkunden undverantwortet zudem alle logistischen Geschäftsfelder sowie deren strategischeAusrichtung. Patrick Zürcher übernimmt die Bereiche Controlling,Finanzbuchhaltung sowie Druck und Versand und verantwortet darüber hinausIT-Entwicklung und digitale Transformation des Verbundes. Zugleich erhaltenManfred Neufang, Geschäftsführer der Tochterfirma Digital-Topics, sowie DanielBeckert, Geschäftsführer der Tochterfirma MediaNet, für die Badisches PressehausGmbH & Co. KG Prokura. Verlagsjustiziarin Cordula Zimmermann erhält Prokura fürden Badischen Verlag.Der Verleger und Geschäftsführer Wolfgang Poppen sieht hierin ein klaresBekenntnis zum Unternehmen sowie zu den Mitarbeitenden, aber auch zur Zukunftder Medien insgesamt. Gemeinsam mit seiner Tochter Nadja Poppen und denGeschäftsführern Thomas Zehnle und Patrick Zürcher wird er auch weiterhin dieGeschicke des Badischen Pressehauses lenken und die Entwicklung des Unternehmensin bester Tradition des 1846 gegründeten, langfristig orientiertenFamilienunternehmens Poppen & Ortmann KG vorantreiben.Über die Poppen & Ortmann Druckerei und Verlag KGDas Unternehmen Poppen & Ortmann wurde 1846 gegründet und ist seit siebenGenerationen ohne Unterbrechung familiengeführt. Aktuell ist das Unternehmenvorrangig im Bereich Akzidenzdruck (Bogenoffset- und Digitaldruck) tätig. Seit1950 ist es Gesellschafter des Badischen Verlags. Der langjährige HauptbereichRollenoffset- und Zeitungsdruck wurde 1998 in den Freiburger Druck, einUnternehmen des Badischen Pressehauses, eingebracht. www.poppen-ortmann.deÜber die Badisches Pressehaus GmbH & Co. KGDie Badisches Pressehaus GmbH & Co. KG mit Sitz in Freiburg ist 1998 im Zuge desAusscheidens des ehemaligen Gesellschafters Herder-Knecht aus dem BadischenVerlag sowie des Zusammenschlusses der Zeitungsproduktionen undVerlagsaktivitäten der Heinrich Rombach KG und der Poppen & Ortmann KGentstanden. Beide Unternehmen waren zu diesem Zeitpunkt bereits langjährigeGesellschafter des Badischen Verlags.Unter der Dachmarke BZ.medien präsentieren sich mittlerweile 18 Unternehmen mitihrem individuellen Leistungsspektrum - vom klassischen Zeitungsgeschäft mit derBadischen Zeitung über digitale Nachrichtenkanäle, Wochen- und Monatstitel,IT-Services und Logistik bis hin zu PR und Corporate Publishing.www.bz-medien.dePressekontakt:Badische ZeitungTelefon: 07 61 - 4 96-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/59333/4490940OTS: Badische ZeitungOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell