Badische Zeitung: Zweites Brexit-Referendum? Erpressung ohne Gewähr / Kommentar von Thomas Fricker

Freiburg (ots) - Die Regierungschefin auf Abruf rennt gegen dieNein-Front zum Bexit-Deal an, als wolle sie Don Quijote und dessenKampf gegen die Windmühlen überbieten. Nach drei vergeblichenAnläufen im Parlament und erfolglosen Verhandlungen mit derLabour-Partei lockt sie jetzt mit einem zweiten Referendum. Dasheißt, sie stellt den Abgeordneten eine Abstimmung über eine solcheneuerliche Volksabstimmung unter der Bedingung in Aussicht, dass sieihren Austrittsvertrag bejahen. So etwas wird gemeinhin Erpressunggenannt - und zwar ohne Gewähr. Die Wahrscheinlichkeit, dass Maysjüngster Plan aufgeht, tendiert deshalb gegen Null. Ohnehin wäreunklar, ob ein zweites Referendum zugunsten einer EU-Mitgliedschaftausginge. Letztlich dürften die bizarren Brexit-Wirren vor allem dieEuropa-Skeptiker bestärken. http://mehr.bz/khs118s