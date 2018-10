Badische Zeitung: Zukunft des INF-Vertrags: Tanz auf dem Seil / Tagesspiegel von Frank Herrmann

Freiburg (ots) - Es ist die Pose, in der Donald Trump sichgefällt. Wo andere sondieren, abwägen, geduldig den Dialog suchen,zieht er kurzerhand den Stecker. In der Pose des resolutenEntscheiders kündigt er den Ausstieg aus einem Abrüstungsabkommen an,das so selbstverständlich zu den Säulen der europäischenSicherheitsarchitektur gehört, dass man kaum noch darüber sprach. DerINF-Vertrag, geschlossen von Ronald Reagan und Michail Gorbatschow,verbietet seinen Unterzeichnern seit 1987 den Besitz landgestützter,atomar bestückter Kurz- und Mittelstreckenraketen. In Trumps Augenist er ein weiteres Beispiel dafür, wie die USA übervorteilt werden.http://mehr.bz/bof8370Pressekontakt:Badische ZeitungAnselm BußhoffTelefon: 07 61 - 4 96-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell