Badische Zeitung: Zukunft der Dorfgrundschulen: Pädagogik des Rechenstifts / Leitartikel von Wulf Rüskamp

Freiburg (ots) - Die Vorschläge des Rechnungshofes treffen vorallem die Grundschulen im ländlichen Raum. Mit dem Motto "KurzeBeine, kurze Wege" ist bisher die Grundschule in nahezu jedem Dorfverteidigt worden. Mit Zahlen lässt sich das nicht begründen, wohlaber mit der Befindlichkeit von Kindern, die sich in einer immerunübersichtlicheren Welt zurechtfinden müssen und deshalb ihrevertraute Umgebung um so dringlicher brauchen. Ohne die Schule imeigenen Dorf werden ihnen weit längere Schulwege zugemutet als jedemKind in der Stadt - das Stadt-Land-Gefälle in den Bildungschancenwürde sich so vertiefen. Das auszugleichen: Ja, das kostet MillionenEuro. Aber das sollte es der Politik und der Gesellschaft fern derZahlenwerke des Rechnungshofes auch wert sein. http://mehr.bz/khs140gPressekontakt:Badische ZeitungSchlussredaktion Badische ZeitungTelefon: 0761/496-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell