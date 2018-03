Badische Zeitung: Xi mäßigt Kim: Gute Zeichen / Kommentar von Finn Mayer-Kuckuk

Freiburg (ots) - Der Einfluss Chinas auf Nordkorea nimmt wiederzu. Das ist eine gute Nachricht. Peking wirkt mäßigend auf dasbenachbarte Regime ein. China hat kein Interesse an Kriegen oder auchnur offenen Konflikten in seinem Einflussbereich. Nachdem Kim Jong-unseit seinem Amtsantritt sieben Jahre lang keine ausländischenStaatschefs getroffen hat, geht es nun Schlag auf Schlag. Im Apriltrifft er den südkoreanischen Präsidenten, im Mai den amerikanischen.Plötzlich will ihn sogar der japanische Premier treffen. Kim istdamit zunehmend in ein System gegenseitiger Verpflichtungeneingebunden, statt allein in seinem isolierten Land ein seltsames undgefährliches Spiel zu treiben. Das ist eine bemerkenswerteKehrtwende. [...] http://mehr.bz/natai3Pressekontakt:Badische ZeitungSchlussredaktion Badische ZeitungTelefon: 0761/496-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell