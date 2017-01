Badische Zeitung: Wieder höhere Inflation / Rückkehr zur Normalität Kommentar von Bernd Kramer

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

Freiburg (ots) - Andererseits droht auch keine Ölpreisexplosion.Wird der Brennstoff teurer, werden Anbieter in den Markteinsteigen und die Förderung ausweiten - was den Preis wiederdämpft. Andere Inflationstreiber sind derweil nirgendwo in Sicht.Die eher maue Konjunktur in der Eurozone entfacht keinen Kreditboom,der die Preise dramatisch hochschnellen lässt. Der internationaleWettbewerbsdruck wird wiederum dafür sorgen, dass die Tarifabschlüssenicht in den Himmel schießen. Die Europäische Zentralbank brauchtdeshalb nicht hart auf die Zinsbremse zu treten. Für zwei Gruppenaber ist die steigende Inflation von Nachteil. Wegen der höherenInflation werden für Anleger die Realzinsen noch geringer ausfallenals ohnehin schon. Und die Lohnerhöhungen bringen wenigerzusätzliche Kaufkraft als zuletzt. http://mehr.bz/khs3aPressekontakt:Badische ZeitungSchlussredaktion Badische ZeitungTelefon: 0761/496-0kontakt.forum@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell