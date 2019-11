Badische Zeitung: Weihnachtsmärkte: Volksfest statt Christfest / Leitartikel von Alexander Dick

Freiburg (ots) - Weihnachten ist ganz offensichtlich für immer mehr nur hohleVerpackung, die es möglichst süß und bunt zu füllen gilt. Auch wenn es noch dieeine oder andere Bude mit Weihnachtskrippen, Made in irgendwo Fernost, geben mag- man muss nicht wissen, worum es im Lukasevangelium, Kapitel 2 geht, um imWeihnachtsmarkt-Trubel heimisch zu sein. Denn so wie die Ikonographie diesesFests in seiner kommerziellen Ausschlachtung immer mehr verweltlicht, so hatsich auch der Weihnachtsmarkt jenseits des Christfests etabliert: als lautes,säkulares, (pseudo)winterliches Volksfest in den Innenstädten, auf dem sogarPandabären gerne ein paar mehr Glülis trinken, hicks ... http://mehr.bz/khs275lPressekontakt:Badische ZeitungSchlussredaktion Badische ZeitungTelefon: 0761/496-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/59333/4451406OTS: Badische ZeitungOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell