Badische Zeitung: Waffenschau in Frankreich: Botschaft für die Europäer / Tagesspiegel von Kurt Krohn

Freiburg (ots) - Macron sucht die vertiefte Kooperation. Ertreibt die Idee einer europäischen Armee voran, die aber nichtüberall auf fruchtbaren Boden fällt. Zu unterschiedlich sind dieMentalitäten, zu groß die Vorbehalte in den einzelnen Staaten derUnion. Für den französischen Präsidenten ist klar, wer diemilitärische Führung in Europa übernehmen wird: Frankreich - nach demAusscheiden Großbritanniens die einzige Atommacht in der EU.