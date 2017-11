Badische Zeitung: Das Urteil zur Intersexualität ist schlicht eine Anerkennung der Realität / Kommentar von Thomas Steiner

Freiburg (ots) - Mädchen oder Junge, Frau oder Mann - das siehtman doch. Nein, so einfach ist es eben nicht immer. Auch wenn es alljenen Leuten missfällt, die im Leben eindeutige Gegensätze brauchen.Es gibt Menschen, die sind weder Frau noch Mann. Oder - andersbetrachtet - mehr oder weniger beides. Und das von Geburt an. Weilbei ihnen in der biologischen Entwicklung etwas anders gelaufen istals bei den meisten anderen Menschen. Das Verfassungsgericht hatihnen nun das Recht zugestanden, dass sie sich vom Staat nichtfestlegen lassen müssen auf eines der zwei Geschlechter. (...)http://mehr.bz/q6yb5Pressekontakt:Badische ZeitungSchlussredaktion Badische ZeitungTelefon: 0761/496-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell