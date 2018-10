Badische Zeitung: Urteil gegen Ärztin: Schikanöses Gesetz / Von Christian Rath

Freiburg (ots) - Die Norm ist auch nicht eindeutigverfassungswidrig, wie Hänel meint. Schließlich hat 1993 gerade dasBundesverfassungsgericht gefordert, dass Abtreibungen in der Regelals illegal eingestuft werden - auch wenn Frauen, die nach einerBeratung abtreiben, nicht bestraft werden. Dazu passt durchaus,Ärzten die Information über das eigene Angebot zu verbieten. Es istdeshalb nicht so recht nachvollziehbar, warum Hänel in KarlsruheHilfe erhofft. Wahrscheinlicher ist eine politische Lösung. ImBundestag ist eine klare Mehrheit dagegen, dass Ärztinnen wieKristina Hänel bestraft werden. Der Bundestag sollte daher dasschikanöse Gesetz ändern. http://mehr.bz/khs237gPressekontakt:Badische ZeitungSchlussredaktion Badische ZeitungTelefon: 0761/496-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell