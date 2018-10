Badische Zeitung: Umgang mit Khashoggi-Mord: Erdogans Motive / Kommentar von Jürgen Gottschlich

Freiburg (ots) - Erdogan will einen Keil zwischen den saudischenKönig Salman und dessen Sohn treiben, der nach Lage der Dinge derAuftraggeber für den Mord war. Statt auf Geld setzt Erdogan auf denSturz des Kronprinzen, dessen aggressive Außenpolitik ihn zumdirekten Gegenspieler des türkischen Präsidenten gemacht hat. Dafürbraucht er aber die Unterstützung von US-Präsident Trump. Nichtzufällig setzt er wieder auf engere Kooperation mit den USA. DieCIA wird in die Ermittlungen einbezogen, um Trump zu überzeugen,dass seine Politik im Nahen Osten mit dem Kronprinzen nicht mehrrealisierbar ist. Erdogan will die Affäre Khashoggi also nutzen, umseine internationale Reputation aufzubessern, sein Verhältnis zuTrump zu normalisieren und sich eines Konkurrenten im Nahen Osten zuentledigen. Wenn das klappt, ist das mehr wert als saudisches Geld.http://mehr.bz/khs246gPressekontakt:Badische ZeitungSchlussredaktion Badische ZeitungTelefon: 0761/496-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell