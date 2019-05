Badische Zeitung: Trumps Drohung an den Iran: Die Sphinx der Weltbühne / Kommentar von Frank Herrmann

Freiburg (ots) - Die verbale Spirale erinnert an das Tauziehen mitNordkorea, der Nuklearmacht, der Trump mit Feuer drohte, um ein Endeihres Atomprogramms zu erzwingen. Was folgte, müsste dieIran-Hardliner zum Nachdenken bringen. Eben noch als "kleinerRaketenmann" verhöhnt, ließ sich Kim Jong-un als weiser Staatsmannfeiern, weil er sich mit Trump traf. An der Sache änderte es nichts,von nuklearer Abrüstung bleibt Pjöngjang weit entfernt. Viel Lärm umwenig - bislang jedenfalls. http://mehr.bz/kh117Pressekontakt:Badische ZeitungSchlussredaktion Badische ZeitungTelefon: 0761/496-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell