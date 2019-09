Badische Zeitung: Trump und das Impeachment: Recht wurde gebrochen / Kommentar von Frank Herrmann

Freiburg (ots) - Dass sich Trump aus Kiew kompromittierendesMaterial über den Rivalen Biden erhoffte, daran kann es keinenZweifel mehr geben. (...) Und Trump hat auch so schon geltendesRecht gebrochen. Das Amtsenthebungsverfahren, das linke Demokratenseit dem Tag anstrebten, an dem er im Weißen Haus einzog, nimmt nunGestalt an. Bleibt die Frage, ob es politisch klug ist. Halten dieRepublikaner Trump die Treue, versandet es im Nichts.http://mehr.bz/khs224sPressekontakt:Badische ZeitungSchlussredaktion Badische ZeitungTelefon: 0761/496-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell