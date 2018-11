Badische Zeitung: Trump nach der US-Wahl: Außenpolitisch ungezügelt / Kommentar von Dietmar Ostermann

Freiburg (ots) - Was also bedeutet diese Wahl für uns? Einemoderatere Außenpolitik und mehr Rücksicht auf alte Verbündete sollteniemand erwarten. Im Gegenteil, ein innenpolitisch blockierterPräsident könnte international um so mehr wüten. Die Weltpolitik istdas einzige Feld, auf dem ihm die heimische Opposition keineKompromisse aufzwingen kann. Hier kann Trump noch ungestört Trumpsein. Keine schönen Aussichten. http://mehr.bz/khs258gPressekontakt:Badische ZeitungSchlussredaktion Badische ZeitungTelefon: 0761/496-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell