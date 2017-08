Badische Zeitung: Transformation des Verkehrs / Dem Fortschritt entgegenkommen Leitartikel von Bernd Kramer

Weitere Suchergebnisse zu "Kramer":

Freiburg (ots) - Schadstoffe entstehen ja nicht nur beim Fahren,sondern auch bei der Herstellung eines Fahrzeugs. So belasten auchE-Autos die Umwelt. Die Herstellung des Akkus setzt beispielsweiseverhältnismäßig viel CO2 frei. Kommt der Strom für die Elektroflitzeraus Braunkohlekraftwerken wie in Osteuropa, verschlechtert sich dieBilanz der E-Flitzer weiter. Ein steigender Schadstoffsteuersatzverbunden mit schärferen Grenzwerten hätte auch den Vorteil, dasssich die Industrie besser anpassen kann als bei plötzlichen Verboten.Veränderungen von Produktlinien können nicht von heute auf morgengeschehen, es sei denn, man nimmt in Kauf, dass modernste Fabrikenplötzlich zur Industriebrache werden und Tausende Beschäftigte ihrenJob verlieren. http://mehr.bz/kh193nPressekontakt:Badische ZeitungSchlussredaktion Badische ZeitungTelefon: 0761/496-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell