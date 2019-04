Badische Zeitung: Die Tragik eines Eiferers Kommentar von Thomas Fricker

Freiburg (ots) - Angeblich erwartet Assange in London kein fairesVerfahren, angeblich lauert in der USA Willkür pur, angeblichhandelt es sich selbst beim Vorwurf des sexuellen Missbrauchs nur umeine hässliche Lüge. Man ahnt, in Assanges Sicht ist alle Welt desTeufels, nur einer nicht. Es ist die Sicht eines Eiferers, der sichverrannt hat. Fast schon tragisch: Assange erweist damit auch derwichtigen Arbeit von Whistleblowern einenBärendienst.http://mehr.bz/uo111Pressekontakt:Badische ZeitungSchlussredaktion Badische ZeitungTelefon: 0761/496-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell