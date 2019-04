Badische Zeitung: Theresa May und der Brexit: Krudes von der Resterampe / Kommentar von Thomas Fricker

Freiburg (ots) - Erst ließ May im Ringen um den Brexit mitschäbigen Tricks jede Achtung vor dem britischen Unterhaus und derEuropäischen Union vermissen. Nun ist sie offenbar auch noch bereit,die Wahlen zum Europäischen Parlament zu diskreditieren. Ihrejüngste dem Brexit-Gewürge geschuldete krude Idee, Großbritanniensolle sich auf die Teilnahme an dieser Wahl vorbereiten, aber danndoch nicht teilnehmen, verrät Geringschätzung für denunmittelbarsten Ausdruck von Demokratie in Europa.http://mehr.bz/khs82sPressekontakt:Badische ZeitungSchlussredaktion Badische ZeitungTelefon: 0761/496-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell