Badische Zeitung: Thema Meinungsmache: Überforderte CDU-Chefin / Kommentar von Thomas Fricker

Freiburg (ots) - Vor lauter Panik angesichts der Durchschlagskraftvon Youtube-Stars und Influencern auf Instagram und anderswo vergaßKramp-Karrenbauer, dass es die Regeln längst gibt, die sieeinfordert: Meinungsfreiheit und Pressefreiheit "finden ihreSchranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze". So steht esim Grundgesetz. Lügen zu verbreiten, andere zu verunglimpfen - daskann heute schon strafbar sein. Und das ist gut so. Mehr wäreundemokratisch. Man darf annehmen, dass die CDU-Chefin dies allesebenfalls weiß. Dass sie sich dermaßen vergaloppierte, wo siewomöglich bloß die in der Tat bedenkliche Debattenkultur im Netzgeißeln wollte, spricht nicht für Souveränität, sondern eher fürÜberforderung. http://mehr.bz/khs124s