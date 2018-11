Badische Zeitung: Spitzenkandidat Manfred Weber: Die Gefahr der Beliebigkeit / Kommentar von Daniela Weingärtner

Freiburg (ots) - Webers sympathischer, ehrlich wirkender Auftritthat viele Delegierten überzeugt. Weber kann Wahlkampf - das war inHelsinki zu sehen. In den muss er sich jetzt mit Feuereifer stürzen,in den meisten Mitgliedsstaaten ist er ein Unbekannter. In dennächsten Monaten wird er daher in möglichst vielen Talkshows und aufmöglichst vielen Veranstaltungen den Wählern von Bukarest bisLissabon klarzumachen versuchen, wofür er steht. Kaum vorstellbar,dass er sich nebenher den CSU-Vorsitz aufladen will. Weber sollteseine Kräfte bündeln. Vor allem sollte er es mit der selbstgewählten Rolle als Brückenbauer nicht übertreiben. (...)Integrationsfähigkeit darf aber nicht in Beliebigkeit umschlagen. Werfür europäische Grundwerte eintritt und sich gleichzeitig von VictorOrban, dem erklärten Fan der gelenkten Demokratie, unterstützenlässt, wird rasch unglaubwürdig. http://mehr.bz/khs259gPressekontakt:Badische ZeitungSchlussredaktion Badische ZeitungTelefon: 0761/496-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell