Badische Zeitung: Sozialreformen der SPD: Erfolge einer Erfolglosen / Kommentar von Ronny Gert Bürckholdt

Freiburg (ots) - Man mag von dieser Neuerung halten, was man will,und es stimmt auch, dass nur eine Minderheit der Arbeitnehmerprofitiert. Dennoch macht die SPD den nächsten Schritt, die sozialeMarktwirtschaft in ihrem Sinne zu modernisieren. Warum aber rutschtsie dennoch in der Wählergunst tief und tiefer - in Umfragen garauf Rang vier hinter CDU, den Grünen und der AfD? Sollte man indieser so erfolgreichen, so erfolglosen SPD deshalb nunschlussfolgern, inhaltliche Arbeit lohne sich nicht - so wäre dasfür alle Demokraten Grund zu großer Sorge. http://mehr.bz/khs242gPressekontakt:Badische ZeitungSchlussredaktion Badische ZeitungTelefon: 0761/496-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell