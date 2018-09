Badische Zeitung: Signal und Chance Kommentar von René Kübler http://mehr.bz/e65j2m

Freiburg (ots) - Auf den im Vergleich mit der Türkei politisch undwirtschaftlich stabilen Standort Deutschland zu setzen, war einzigrichtig. Zumal die - bereits vorhandene - Infrastruktur hierzulandezum Besten gehört, was die Fußballwelt zu bieten hat. Doch zweifellosmuss der Deutsche Fußball-Bund (DFB) ebenfalls Vertrauenzurückgewinnen. Die Affäre um die Vergabe der Weltmeisterschaft 2006ist nicht ausgestanden. Auch hat DFB-Präsident Reinhard Grindel inder Causa Mesut Özil keineswegs ein Gespür dafür gezeigt, was offenerund ehrlicher Umgang mit schwierigen Themen bedeutet. Nun bietet sichden Beteiligten die Chance, zu beweisen, dass sie es ernst meinen mitder versprochenen Offenheit in allen Bereichen, auch mit derWiederannäherung an die Fans.Pressekontakt:Badische ZeitungSchlussredaktion Badische ZeitungTelefon: 0761/496-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell