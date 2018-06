Badische Zeitung: Schwieriger sozialer Aufstieg: Gefahr für den Zusammenhalt / Kommentar von Bernd Kramer

Weitere Suchergebnisse zu "Kramer":

Freiburg (ots) - Es ist erschreckend, wenn nicht nur Forscher derOECD darauf hinweisen, dass das Klettern auf der sozialenAufstiegsleiter zumindest nicht einfacher geworden ist. Deutschlandgehört zu diesen Ländern. (...) Was also tun? Einigkeit herrschtdarüber, dass die Aufstiegschancen von Kindern aus sozial schwächerenVerhältnissen verbessert werden, wenn frühkindliche Bildung imKindergarten großgeschrieben wird. Dafür kann der Staat sorgen.Entscheidend ist aber auch die Haltung des Elternhauses. Wenig zuhaben, bedeutet in der Bundesrepublik nicht, Kindern Bildungvorenthalten zu müssen. Außerdem sollten Vorgesetzte oder Lehrer diemöglichen Aufsteiger fördern: Diese haben oft nicht jeneSelbstsicherheit, welche man in groß- und bildungsbürgerlichenVerhältnissen zumeist mit in die Wiege gelegt bekommt.