Badische Zeitung: Schlacht um Mossul: Der Blutzoll steigt weiter / Kommentar von Dietmar Ostermann

Ob jener US-Luftschlag, der mehr als 140Zivilisten das Leben kostete, auf von Donald Trump gelockerteEinsatzregeln zurückgeht, weiß man nicht. Iraks Armee, die sich langeschon mehr und rücksichtslosere Unterstützung wünscht, hatte denEinsatz angefordert, der IS Scharfschützen auf dem Wohnhaus postiert,es womöglich vermint. Sicher aber ist, dass Trump einen raschenmilitärischen Erfolg gut gebrauchen könnte. Der Isolationist imWeißen Haus könnte dann den Sieg über den IS erklären - und AmerikasSoldaten abziehen. Frieden brächte das dem Nordirak kaum. Rings umMossul bringen sich längst kurdische, sunnitische und schiitischeMilizen, Russen, Iraner und Türken in Stellung.