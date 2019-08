Badische Zeitung: Der Sarrazin der CDU Kommentar von Dietmar Ostermann

Freiburg (ots) - "Warum findet Maaßen so viel Aufmerksamkeit?Seine Kritik an der Asylpolitik teilen nicht wenige in der Union.Maaßen hatte auch ein hohes Amt im Sicherheitsapparat inne, dasverleiht ihm gewisse Autorität. So war es auch bei Thilo Sarrazin,dem Ex-Finanzsenator, und der SPD. Trotzdem würde Maaßen alspolitischer Querulant nicht so viel Aufmerksamkeit finden, würde dieParteispitze nicht so dünnhäutig auf seine Sticheleien reagieren."http://mehr.bz/6s8Pressekontakt:Badische ZeitungSchlussredaktion Badische ZeitungTelefon: 0761/496-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell