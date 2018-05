Badische Zeitung: Reformplan für die Bundeswehr: Es geht nicht nur ums Geld / Kommentar von Dietmar Ostermann

Weitere Suchergebnisse zu "UMS":

Freiburg (ots) - Was sollen, was müssen die Streitkräfteeigentlich können angesichts einer unübersichtlich gewordenenSicherheitslage? Erst wenn das - auch politisch - geklärt ist, kannman ernsthaft über die notwendige Höhe der Verteidigungsausgabenstreiten. Bis dahin ist der Ruf von der Leyens nach mehr Geld für dieBundeswehr in der Finanzplanung bis 2022 ebenso voreilig wie dieWarnung von SPD-Chefin Andrea Nahles vor einer "Aufrüstungsspirale".