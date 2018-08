Badische Zeitung: Rechte Krawalle in Chemnitz: Die Macht der Hooligans / Kommentar von Ronny Gert Bürckholdt

Freiburg (ots) - Auffällig ist in jüngster Zeit, wie es die Szeneder sich bundesweit vernetzenden und politisierten Fußballhooligansversteht, für rechtsextreme Aufmärsche zu mobilisieren. Bei denDemos von "Hooligans gegen Salafisten", bei der die Polizeiregelmäßig überfordert ist. Im linksalternativen Leipziger StadtteilConnewitz, in den 2016 mehr als 200 rechte Hooligans auch vonauswärts einfielen, um Terror zu verbreiten. Nun spontan in Chemnitz,wo gar einschlägig bekannte Kreise aus dem Umfeld des örtlichen KlubsGleichgesinnte anderer Vereine zum gemeinsamen Randalieren luden. Esist Zeit, sich die Rekrutierungs- und Mobilisierungsstrategien derrechten Szene im deutschen Fußball genauer anzusehen. Ihr Potenzialhat sie in Chemnitz gerade eindrücklich gezeigt.http://mehr.bz/khs198gPressekontakt:Badische ZeitungSchlussredaktion Badische ZeitungTelefon: 0761/496-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell