Badische Zeitung: Razzia im Rotlichtmilieu: Polizeierfolge reichen nicht / Kommentar von Sebastian Kaiser

Freiburg (ots) - Ermittler im Rotlichtmilieu haben es immer öftermit hochprofessionellen Banden zu tun, die international operieren.Schwierige Ermittlungen sind die Folge, die im nationalen Alleingangkaum mehr zu bewältigen sind und staatsübergreifende Kooperationenerfordern. Polizeierfolge sind in diesem Umfeld alles andere alsselbstverständlich. Und sie reichen auch nicht. In vielen Teilen derWelt sind Elend und Perspektivlosigkeit offenbar so groß, dass dieAussicht auf ein deutsches Touristenvisum ausreicht, um sich in dieHände dubioser Menschenhändler zu begeben. Daran ändern auchGroßrazzien der Bundespolizei nichts.