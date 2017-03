Badische Zeitung: Proteste in Russland: Knüppel statt Zuckerbrot / Kommentar von Stefan Scholl

Weitere Suchergebnisse zu "Zucker NYBOT Rolling":

Freiburg (ots) - [...] Ein Großteil der Teenager in Russland willsich nicht mehr am Jubel über die Wiedergewinnung der Krim und amKriegsgeschrei über die Vorwärtsverteidigung "Neurusslands" in derUkraine erwärmen. Auch wirtschaftlich hat ihnen das Vaterland wedersteile Karrieren noch gute Löhne zu bieten. Angesichts derökonomischen Dauerflaute droht das Zuckerbrot des Kremls knapper zuwerden. Am Sonntag hat die Staatsmacht gezeigt, dass sie dafür andereInstrumente einzusetzen versteht. Nur: Ob man die Peitsche, Knuteoder Gummiknüppel nennt - auf Dauer sollten sich Putin und seineRatgeber etwas anderes einfallen lassen. http://mehr.bz/wdaPressekontakt:Badische ZeitungSchlussredaktion Badische ZeitungTelefon: 0761/496-0kontakt.forum@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell