Badische Zeitung: Polizeikontrollen in Köln / Rassismus ist das nicht Kommentar von Karl Heidegger

Freiburg (ots) - Wenn es an Silvester 2015/16 am Kölner Dom vorallem junge Männer mit nordafrikanischen Wurzeln waren, die im PulkStraftaten begangen haben, dann schrillen die Alarmglocken, wennexakt ein Jahr später an exakt demselben Ort erneut großen Gruppenderselben Herkunft in Erscheinung treten. Das Vorgehen der Polizeiist daher legitim, sofern es auf einen bestimmten Tag, Anlass und Ortbeschränkt ist. Mit Rassismus hat das nichts zu tun.