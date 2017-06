Badische Zeitung: Parlamentswahl in Frankreich / Breite Mehrheit greifbar nah Kommentar von Axel Veiel

Freiburg (ots) - Dass er sich aufs Erneuern versteht, hat Macronbereits bewiesen. In Frankreichs politischer Landschaft steht keinStein mehr auf dem anderen. Doch so richtig es war, die nachFrançois Hollandes glückloser Präsidentschaft von Selbstzweifelngeplagte Nation auf eine Zukunftsvision einzuschwören undAufbruchstimmung zu verbreiten: Es ist eben nur eine Vision. DieWirklichkeit wird dahinter zurückbleiben. Nur weil sich ein Präsidentpolitisch in der Mitte verortet, lösen sich gesellschaftlicheInteressenkonflikte nicht in Wohlgefallen auf. Wie jeder Wandel wirdder von Macron anvisierte auch Reformverlierer hervorbringen.http://mehr.bz/khs133aPressekontakt:Badische ZeitungSchlussredaktion Badische ZeitungTelefon: 0761/496-0kontakt.forum@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell