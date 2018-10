Badische Zeitung: Der Papst zu Abtreibungen: Herrisch und selbstgerecht / Kommentar von Thomas Fricker

Freiburg (ots) - Was will das Oberhaupt der katholischen Kirchemit solch himmelschreienden Unsinn erreichen und welchen Menschen inSeelennot steht er damit bei? Ganz sicher nicht denjenigen Frauen,die sich - in aller Regel nicht leichtfertig - gegen das Austrageneines Kindes entscheiden. Wohl auch nicht Menschen, die Frauen indieser für sie oftmals dramatischen Lebenssituation helfen. ImGegenteil. Der Papst stigmatisiert und stempelt ab - als habe er alsoberster Katholik von Gewissenskonflikten in einer kompliziertenLebenswirklichkeit keine Ahnung. Und darauf läuft es womöglich jatatsächlich hinaus: Auch unter Franziskus zieht der Vatikan seineeigenen, weltfremden Kreise. Mögen sich Pfarrer und Bischöfe vor Ortnoch so sehr um echte Menschlichkeit im Glauben bemühen, derMachtapparat in Rom pflegt letztlich weiter seine herrischeSelbstgerechtigkeit. http://mehr.bz/khs235gPressekontakt:Badische ZeitungSchlussredaktion Badische ZeitungTelefon: 0761/496-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell