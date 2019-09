Badische Zeitung: Österreichs künftige Regierung: Kurz muss den Kurs ändern / Tagesspiegel von Adelheid Wölfl

Freiburg (ots) - Derweil werden die Rufe lauter, dass Kurz' ÖVPeine Koalition der Sieger mit den regierungswilligen Grünen bildensoll. Dabei liegen die Probleme bei den Inhalten - nicht einmalzwanzig Prozent der Wahlprogramme überschneiden sich. Die ÖVP unterKurz ist in der Ausländerpolitik nach rechts gerückt und sehrmarktliberal geworden, während die Grünen viel linker sind, fürgesetzlich geregelte Mietpreise und eine CO2-Steuer plädieren.Inhaltlich wäre für Kurz ein Bündnis mit der FPÖ also viel einfacher.Eine Koalition mit den Grünen wäre für ihn allerdings in Europaleichter zu vermarkten als eine Neuauflage mit den Rechtspopulisten.Das Absurde für Kurz ist: Trotz seines unglaublichen Erfolgs könntesein Wunsch nach der Fortsetzung des eingeschlagenen Weges und einerordentlichen Mitte-Rechts-Politik nicht erfüllbar sein.http://mehr.bz/bof8544Pressekontakt:Badische ZeitungAnselm BußhoffTelefon: 07 61 - 4 96-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell