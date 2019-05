Badische Zeitung: Neuer SWR-Intendant: Haltung bewiesen Kommentar von Heidi Ossenberg

Freiburg (ots) - Schade, kurze Zeit hatte es so ausgesehen, alswürde die Zwei-Länder-Anstalt erstmals von einer Frau geführtwerden. Wichtiger aber ist, dass der neue Intendant desSüdwestrundfunks - anders als sein Vorgänger, der Jurist PeterBoudgoust- Journalist ist. Als solcher hat sich der 58-jährigeGniffke in den vergangenen Jahren profiliert. (...) Dass Gniffkebereits kurz nach seiner Wahl betonte, in Journalismus und Innovationinvestieren zu wollen, ist ein gutes Signal, vor allem auch für jungeMediennutzer. Das ständige Gerede übers Sparen ist man leid.Qualitätsprogramme kosten nun mal Geld. http://mehr.bz/khs120sPressekontakt:Badische ZeitungSchlussredaktion Badische ZeitungTelefon: 0761/496-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell