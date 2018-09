Badische Zeitung: Neue US-Zölle gegen China: Bequemer Sündenbock / Kommentar von Finn Mayer-Kuckuk

Freiburg (ots) - Das, was Trump wirklich will, können die Chinesenihm gar nicht geben. Er will eine Rückkehr zu vergangenen Zeiten, alsdie USA noch wettbewerbsfähig waren. Damals reichte in derMittelklasse noch das Einkommen des Mannes, um eine Familie zuernähren - und die Arbeitsplätze entstanden in leicht verständlichenBranchen wie Kohle und Stahl. Heute entstehen Jobs in der Robotikoder der Informationstechnik, in globalisierten Unternehmen, die ihrKapital mobil auf dem ganzen Planeten arbeiten lassen. Außerdem siehtTrump in den Asiaten einen Sündenbock, auf den er all dieVeränderungen schieben kann, die seine Wählerschaft in derVergangenheit zu ihrem Nachteil getroffen haben.http://mehr.bz/khs217gPressekontakt:Badische ZeitungSchlussredaktion Badische ZeitungTelefon: 0761/496-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell