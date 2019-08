Badische Zeitung: Nerven bewahren Kommentar von Karl-Heinz Fesenmeier

Freiburg (ots) - Wie immer wenn Konjunktur- und Arbeitsmarktdatenihre Richtung ändern - wenn auch nur leicht - , steht die Frage imRaum, was das zu bedeuten hat. Das Bruttoinlandsprodukt ist imzweiten Quartal erstmals seit 2009 leicht ins Minus gerutscht.Geschieht dies auch im dritten Quartal, wonach es im Moment aussieht,sprechen Fachleute bereits von einer "technischen" Rezession. Diemuss nicht schlimm sein, doch das Wort ist dann schon mal in allerMunde. Und wenn dann auch noch der Arbeitsmarkt muckt, kann sich dieStimmung schnell drehen. Dann nämlich rücken unwägbare Entwicklungenwie die amerikanische Handelsstreitpolitik, der Brexit, derschwächelnde Absatzmarkt in China, die unsichere Zukunft derAutoindustrie plötzlich stärker ins Bewusstsein. Und ebenso dasWissen darum, dass es kein Anrecht auf eine ewig währendeHochkonjunktur gibt. Man sollte die Signale nicht überbewerten,aber ernstnehmen. Und vor allem die Nerven bewahren.http://mehr.bz/r2wgPressekontakt:Badische ZeitungSchlussredaktion Badische ZeitungTelefon: 0761/496-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell