Badische Zeitung: Mitgliederschwund in Kirchen - Nur nicht anbiedern Kommentar von Karl-Heinz Fessenmeier

Die Kirchen tun sich schwer, mit ihren altenbiblischen Botschaften die modernen Menschen zu erreichen, die immerprofaner und säkularer denken und leben. Doch es hat keinen Sinn,einsam in der Nacht den Mond anzubrüllen. Natürlich haben dieKirchen auch Fehler gemacht. Den Umgang, vor allem der katholischenKirche, mit dem Missbrauchsthema hat man sich anders, offenergewünscht. Aber in solchen Fragen liegt nicht die Hauptursache fürdie Misere, denn sonst müsste der Mitgliederschwund in derkatholischen Kirche signifikanter ausfallen als in derevangelischen. Tut er aber nicht. Nein, es ist wohl der Zeitgeist,der schon immer schwer zu fassen war.