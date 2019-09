Badische Zeitung: Missbrauchsfall in Lügde: Urteil ist kein Abschluss / Kommentar von Franz Schmider

Freiburg (ots) - Strafrechtlich ist der Fall Lügde mit dem Urteildes Landgerichts Detmold zumindest vorerst abgeschlossen. Die beidenHauptbeschuldigten müssen lange Zeit in Haft, und sie werden auchnach Verbüßung erst einmal nicht freikommen. Das Unbehagen an diesemRichterspruch liegt weniger am Urteil als am Verfahren. Wie etwa imFall Staufen saßen in Detmold nur zwei Beschuldigte auf derAnklagebank. Wieder einmal blieben jene unsichtbar und nicht belangt,die eine Mitverantwortung tragen. Die Mitarbeiter zweier Jugendämter,Polizisten, aber auch Eltern, die nicht so genau wissen wollten, wasmit ihren Kindern geschieht. http://mehr.bz/khs207sPressekontakt:Badische ZeitungSchlussredaktion Badische ZeitungTelefon: 0761/496-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell