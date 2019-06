Badische Zeitung: Mietenstopp: Eher schädlich / Kommentar von Bernhard Walker

Freiburg (ots) - In ein und demselben Interview hat derkommissarische SPD-Vorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel die Grünenscharf angegriffen und ihnen eine populistische Politik wie bei derAfD vorgeworfen - sowie en passant auch noch einen bundesweitenMietenstopp verlangt. Das ist ziemlich viel Unfug auf einmal voneinem Politiker, der ohnehin eine seltsame Rolle einnimmt. Nachdem erfür die hessische SPD ein miserables Landtagswahlergebnis eingefahrenhatte, sitzt er jetzt im kommissarischen Führungstrio der Bundes-SPD,bevor er im Oktober einen schönen Posten bei der Gesellschaft fürInternationale Zusammenarbeit (GIZ) antritt. Was den Mietendeckelanbelangt, wird er bis dahin wohl nichts ausrichten können.Jedenfalls will der Koalitionspartner CDU/CSU davon nichts wissen.Mit gutem Grund weisen die Union, aber auch die FDP darauf hin, dassein Mietenstopp den Anreiz für Neubauten mindert.http://mehr.bz/khs137sPressekontakt:Badische ZeitungSchlussredaktion Badische ZeitungTelefon: 0761/496-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell